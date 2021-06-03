В Киеве элитное авто заехало в маршрутку: видео

3 июня 2021 , 09:08
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Источник:

"ДТП Киев"

ДТП произошло на улице Академика Заболотного возле остановки общественного транспорта. По предварительной информации, никто не пострадал.

Вероятно, водитель авто Mitsubishi не придерживался безопасной дистанции и въехал в маршрутное такси. Для установления всех деталей вызвали патрульную полицию.

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Что известно об аварии

  • Около 10 утра 3 июня водитель элитного спортивного седана Mitsubishi совершил ДТП.
  • Он не пропустил автобус, выезжавший из кармана для посадки пассажиров на остановке.

Смятый автобус на Заболотного: видео

  • Однако, есть вероятность, что маршрутчик не показал, что он начинает движение налево.
  • По предварительной информации травмированных или пострадавших нет.
  • В патрульной полиции проигнорировали звонок от редакции 24 канала.

Водители-очевидцы делятся информацией об аварии: видео

 

Автор: Вікторія Андрєєва