В Киеве элитное авто заехало в маршрутку: видео

ДТП произошло на улице Академика Заболотного возле остановки общественного транспорта. По предварительной информации, никто не пострадал.
Вероятно, водитель авто Mitsubishi не придерживался безопасной дистанции и въехал в маршрутное такси. Для установления всех деталей вызвали патрульную полицию.
К теме Тройное ДТП на Набережно-Рыбальской в Киеве: авто влетело в отбойник – фото
Что известно об аварии
- Около 10 утра 3 июня водитель элитного спортивного седана Mitsubishi совершил ДТП.
- Он не пропустил автобус, выезжавший из кармана для посадки пассажиров на остановке.
Смятый автобус на Заболотного: видео
- Однако, есть вероятность, что маршрутчик не показал, что он начинает движение налево.
- По предварительной информации травмированных или пострадавших нет.
- В патрульной полиции проигнорировали звонок от редакции 24 канала.
Водители-очевидцы делятся информацией об аварии: видео