В Киеве водитель эвакуатора разбил припаркованные авто и убежал: видео инцидента
В Дарницком районе Киева в ночь на 26 декабря водитель эвакуатора въехал в припаркованные автомобили. Повредив 4 машины, он скрылся с места инцидента.
Эвакуатор крушил машины
Авария произошла 26 декабря, примерно в 1:30, на проспекте Григоренко 3А. Об этом сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".
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Водитель эвакуатора пытался выехать со двора жилой многоэтажки. Однако ему это не удалось, мужчина въехал в припаркованные автомобили.
На опубликованном видео заметно, как водитель делал несколько попыток, чтобы проехать между автомобилями. Но каждый раз врезался в припаркованные на обочине машины.
После устроенной ДТП он скрылся с места инцидента, сделав вид, что ничего не случилось.
Повреждены несколько автомобилей
По информации издания, он разбил по меньшей мере 4 авто. Очевидец ДТП звонил в полицию, однако, заявляет, что не смог дождаться ответа оператора.
В Киеве водитель эвакуатора разбил 4 припаркованных авто: видео содержит нецензурную лексику
Инцидент произошел на проспекте Григоренко 3А: смотрите карту
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