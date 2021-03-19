В центре Киеве, недалеко от "Золотых ворот", уличный саксофонист решил сыграть грустную мелодию в тот момент, когда эвакуатор забирал чью-то машину. Забавным видео поделились в соцсетях.

Вероятно это была импровизация, но пользователи фейсбука, которые полюбили это видео, придумывали разные забавные варианты этого инцидента. Один из комментариев – это была машина саксофониста, мол, он просто не смог оставить свой инструмент.

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Музыка входит в оплату эвакуации

Другие участники шутили, что это новая платная услуга – музыкальное сопровождение эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки.

В Киеве эвакуатор забрал машину под сопровождение саксофона: смотрите видео

Впрочем, как все было на самом деле сможет рассказать сам мужчина, который немного зарабатывает тем, что играет для людей на улице приятную музыку.