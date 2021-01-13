На Позняках в Киеве 12 января эвакуатор забрал машину KIA – в машине был ребенок. Мальчик сидел на заднем сиденье. Это произошло недалеко от Novus на проспекте Петра Григоренко, 18.

Кто-то из прохожих решил снять видео об этом и впоследствии его опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua. Ребенок не пострадал.

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Эвакуатору пришлось поставить машину обратно и мама забрала мальчика, который успел "покататься" таким образом.

В Киеве эвакуатор забрал машину с ребенком: смотрите видео

Пока неизвестно забрал ли после этого эвакуатор машину – ведь она все-таки была припаркована не по правилам. Однако в соцсетях люди возмущаются действиями коммунальщиков.