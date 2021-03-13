Автомобиль "слуги народа" Александра Куницкого эвакуировали, когда он приехал на съезд политсилы. Народный депутат неправильно припарковался.

В Киеве 13 марта проходит съезд "Слуги народа". Депутат Куницкий прибыл на встречу с однопартийцами.

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Машину "слуги народа" эвакуировали

На Парковой дороге за нарушение правил парковки был эвакуирован автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блогер, который является еще и нардепом – Александр Куницкий,

– говорится в сообщении.

Издание пошутило, что "вероятно, следующий законопроект нардепа будет за отмену эвакуаций".

К слову, в телеграме "Политика страны" пишут, что депутаты массово парковались в запрещенных местах возле "Паркового".

Обратите внимание! Александр Куницкий также является бывшим блогером, известным под псевдонимом ZPSanek. По информации " Слидство.Инфо", в парламенте депутат активно лоббирует бизнес-интересы российского бизнеса в Украине по поставке газобаллонного оборудования для авто.



Эвакуировали авто Куницкого / Фото "Киев Оперативный"

Съезд "Слуги народа": что известно