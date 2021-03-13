В Киеве эвакуировали авто "слуги народа", когда он приехал на съезд партии: фото
Автомобиль "слуги народа" Александра Куницкого эвакуировали, когда он приехал на съезд политсилы. Народный депутат неправильно припарковался.
Источник:"Киев Оперативный"
В Киеве 13 марта проходит съезд "Слуги народа". Депутат Куницкий прибыл на встречу с однопартийцами.
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Машину "слуги народа" эвакуировали
На Парковой дороге за нарушение правил парковки был эвакуирован автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блогер, который является еще и нардепом – Александр Куницкий,
– говорится в сообщении.
Издание пошутило, что "вероятно, следующий законопроект нардепа будет за отмену эвакуаций".
К слову, в телеграме "Политика страны" пишут, что депутаты массово парковались в запрещенных местах возле "Паркового".
Эвакуировали авто Куницкого / Фото "Киев Оперативный"
Съезд "Слуги народа": что известно
- Депутаты провластной фракции собрались 13 марта в КВЦ "Парковый". Вход и территорию усиленно охраняет подразделение Нацгвардии. Внутри помещения стоят металлические рамки, а также дежурят сотрудники управления государственной охраны.
- На съезде выступил президент Владимир Зеленский, он заявил о новом периоде деятельности партии.
- Во время встречи члены политсилы обсудили "Доктрину "Слуги народа", а также кардинально изменили структуру партии.
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