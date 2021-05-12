Как отметили чиновники коммунального предприятия, ремонтные работы связаны с текущим плановым обновлением проезжей части. Дорожники собираются обновить брусчатку на участке между улицами Большой Житомирской и Михайловской.
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Когда в Киеве возобновят движение по Михайловской площади
В Киевавтодоре говорят, что все запланированные ремонтные работы должны закончиться до наступления часа пик. Ограничения на движение транспорта должны отменить в 17:00 12 мая.
Схема ремонтных работ между Большой Житомирской и Михайловской улицами / Иллюстрация Киевавтодора
За ремонт дорожного покрытия вблизи с Михайловской площадью образовались нешуточные пробки. Водителям приходится объезжать место, где работают коммунальщики, из-за чего нагрузка на другие дороги значительно увеличилась.
Пробки в Киеве из-за ремонта на Михайловской площади / Скриншот Google maps