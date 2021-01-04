Жители одного из домов, возле которого остановился водитель Peugeot, которая принадлежит одной из самых дорогих служб такси Киева, сняли компрометирующее видео.

Водитель "Элит-Такси" якобы употреблял наркотики непосредственно во время перерыва в работе. Об этом написали в сообществе "Киев оперативный" в фейсбуке.

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После отдыха он спокойно сел за руль и хотел продолжать возить пассажиров.

Что известно о таксисте, которого сняли за употреблением наркотиков в Киеве

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Ивана Федорова. Как видно на записи, водитель Peugeot с номерными знаками AA6846TO сделал устройство для курения из жестянки, после чего якобы употреблял запрещенные вещества.

Потом мужчина попил кофе, сел в машину и уехал.

Впрочем, его остановили патрульные, которых вызвали свидетели инцидента.

По данным "Киева оперативного", от прохождения осмотра у врача-нарколога мужчина отказался.

Смотрите видео с киевским таксистом, который употребляет наркотики во время работы: