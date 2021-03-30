В Киеве в катафалк с покойником врезался "москвич": водитель легковушки и пассажиры мертвы
Под киевом на Новоирпенской трассе 29 марта "москвич" с 3 людьми влетел в катафалк – водитель и один пассажир легковушки погибли на месте, а позже в реанимации, к сожалению, умерла и женщина, которая была в салоне автомобиля.
Источник:24 канал
В сообществе dtp.kiev.ua сообщается, что в "москвиче" ехала семья – муж с женой и их сын. Также отмечается, что водитель был спасателем ГСЧС. У супругов осталось два несовершеннолетних ребенка.
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В катафалке был гроб
По информации этого же фейсбук-сообщества, а также некоторых СМИ в катафалке везли покойника. После ДТП гроб забрала другая машина.
Отмечается, что водитель Renault и пассажир не пострадали – их спасли ремни безопасности.
В смертельном ДТП погибли 2 человека, еще одна женщина умерла в реанимации / Фото "Информатора"
Детали аварии
Это произошло около 16:00. Микроавтобус Renault двигался по левой полосе. "Москвич" внезапно вылетел на встречку и ударился в него.
Катафалк перевернулся, а легковую машину от удара сильно повредило.
Момент столкновения "москвича" с катафалком: смотрите видео
Тела погибших зажало – их пришлось вырезать из машины. На тот момент живую пассажирку также доставали с помощью специальных средств.
Последствия этого ужасного ДТП: смотрите видео
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