Кремень отметил, что был проведен мониторинг, который показал такой результат. Большинство изданий на русском языке.

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Почти все на русском

Проверяли 20 точек в Киеве – киоски "Пресса" и раскладки в метро, супермаркетах и тому подобное.

Количество охваченных единиц продажи – 1840, из них представленных на государственном языке – 197, что составляет 11% от общего количества. Остальные представленные единицы (1 643) изданы на русском языке, что составляет 89% от общего количества,

– написал Креминь.

Он отметил, что среди представленного ассортимента преобладает журнально-газетная печатная продукция. Журналы по тематике:

дача и огород,

кулинария,

мода,

детские журналы,

рукоделие,

развлекательные;

газеты – Новости,

реклама,

телепрограммы,

здоровый способ.

На украинском – раскраска, начальная математика

По его словам, основную часть украиноязычных изданий составляют издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста (раскраски, начальная математика). Реже попадаются книжные и журнальные издания и газеты.