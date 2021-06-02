В Киеве в киосках "Пресса" и на раскладках продают лишь 11% украиноязычных медиа, – Креминь

Тарас Креминь сообщил, что в Киеве в точках продажи прессы предлагают лишь 11% украиноязычных печатных изданий. По языковому закону должно быть – не менее 50%.
Кремень отметил, что был проведен мониторинг, который показал такой результат. Большинство изданий на русском языке.
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Почти все на русском
Проверяли 20 точек в Киеве – киоски "Пресса" и раскладки в метро, супермаркетах и тому подобное.
Количество охваченных единиц продажи – 1840, из них представленных на государственном языке – 197, что составляет 11% от общего количества. Остальные представленные единицы (1 643) изданы на русском языке, что составляет 89% от общего количества,
– написал Креминь.
Он отметил, что среди представленного ассортимента преобладает журнально-газетная печатная продукция. Журналы по тематике:
- дача и огород,
- кулинария,
- мода,
- детские журналы,
- рукоделие,
- развлекательные;
- газеты – Новости,
- реклама,
- телепрограммы,
- здоровый способ.
На украинском – раскраска, начальная математика
По его словам, основную часть украиноязычных изданий составляют издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста (раскраски, начальная математика). Реже попадаются книжные и журнальные издания и газеты.