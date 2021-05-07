В частности, Блинкен встретился с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Не упустил свой шанс пообщаться с высокопоставленным чиновником и Виталий Кличко.

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Мэр поделился впечатлениями в своем телеграм-канале и подчеркнул, что у Энтони Блинкена украинские корни.

Пообщался и поздравил государственного секретаря США Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд от имени киевлян и поблагодарил за визит в Украину. Кстати, корни семьи Блинкена – из Киевщины,

– написал Кличко.

Что известно об Энтони Блинкене

Он родился в США в еврейской семье. Его прадед Меир Блинкен действительно родом из Переяслава. Его фамилия была Блинкин.

В 25-летнем возрасте эмигрировал в Соединенные Штаты – там он стал известным писателем. Об этом сообщает сайт американских евреев Forward.

Бабушка и дед Энтони Блинкена по материнской линии также евреи, но у них венгерское происхождение.

Примечательно, что отец будущего госсекретаря работал послом в Венгрии.