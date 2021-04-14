Количество жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии в Киеве перешагнула отметку в 4 тысячи людей с подтвержденными диагнозами COVID-19. Реальная цифра умерших от болезни и ее осложнений может быть больше.

Согласно официальной статистике от СНБО, за последние сутки Киев снова показал результаты, благодаря которым выход из красной зоны карантина невозможен. Поскольку все показатели, которые для этого выбрал Кабмин, превышают норму.

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Так, за последние сутки в столице внесли в официальную статистику 1457 новых случаев заболевания. При этом количество выздоровевших вдвое меньше – 713.

Улучшение еще не наступило

Хотя постепенная динамика уменьшения давления на медицинскую систему все же есть, поскольку позитивность тестирований в столице уменьшается, в больницах ситуация остается крайне плохой.

Согласно официальным данным, за сутки в столице скончались 47 пациентов, а общее число умерших от COVID-19 – 4021. Неуклонно растет и количество людей, которые находятся в активной форме болезни. Эта цифра за 13 апреля увеличилась на 697 человек. Всего сейчас болеют 63 511 жителей Киева.

В Центре общественного здоровья не выложили информации о количестве госпитализаций за сутки. Остаются неизвестными также и цифры положительных тестов, которые сделали в лабораториях Киева.

Локдаун могут продолжить

В Киеве почти 3 недели действует усиленный карантин с ограничениями красной зоны, и еще 9 дней – дополнительные меры в виде запрета работы детских садов и ограничение свободного передвижения транспортом. Благодаря подобным запретам ситуация начала выравниваться и улучшаться, но поскольку до уровня оранжевой или даже желтой зоны показатели статистики не опустились, комиссия по ТЭБ и ЧС столицы может продлить действие своеобразного локдауна.