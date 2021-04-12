В Киеве коммунальщики решили просто сжечь собранные во дворах шины. Невыносимую вонь и черный дым жители заметили в воскресенье 11 апреля.

Недавно в столице коммунальщики начали очищать дворы от автошин – их использовали во дворах как клумбы или своеобразный декор. Отмечалось, что покрышки вывозят, поскольку они являются опасными для экологии.

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С мыслью об окружающей среде

Впрочем, метод их утилизации возмутил киевлян и экологов. В частности, бывший исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook пишет следующее:

Вот так, как на фото, муниципальные чиновники Киева утилизируют автомобильные покрышки, просто сжигая их под открытым небом. Виталий Кличко давал приказ коммунальщикам собрать все покрышки, но забыл сказать, как их утилизировать. В воскресенье, в солнечный весенний день, вся Троещина затянулась вонью,

– отметил Фирсов.

Утилизацию прекратили пожарные

Ствол черного дыма, который образовали во время так называемой утилизации, настолько напугал людей, что кто-то вызвал пожарных. Именно они и прекратили бесчинство коммунальщиков.

Посмотрела в окно, а там все затянуто черным дымом, почти ничего не видно было. Закрыли все окна, запах был просто невыносимым. Как выяснилось, кто-то поджег кучу шин и мусора,

– рассказывает местная жительница Елена, передает ТСН.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве коммунальные службы начали очищать дворы от экологически опасных шин – покрышек. Такие работы выполняли на Оболони, в Шевченковском, Дарницком и других районах столицы.