Сосед не убирает дома – вызывай полицию: в Киеве из захламленного жилья вывезли 20 тонн мусора
В Киеве полиция и коммунальщики провели рейд по захламленным квартирам и вывезли более 20 тонн мусора. Оказывается, что можно пожаловаться на соседей, которые не убирают у себя в квартирах.
Источник:Полиция Киева
Правоохранители рассказали, что во время рейда попадались люди, которые были очень благодарны, что им помогают вывозить хлам и мусор, ведь самостоятельно из-за возраста или состояния здоровья этого сделать не могут.
Читайте также Опасные сосульки: в Киеве лед упал прямо на женщину
Всего коммунальщики и полиция посетили 9 квартир.
В захламленных квартирах, владельцы которых сносят в дом старые вещи и хлам, возникает неприятных запах и как результат — антисанитарные условия проживания. Также есть угроза возникновения аварийных ситуаций, таких как утечка газа, пожар или затопление,
— рассказали в полиции.
Поэтому полицейские вызывают на такие адреса коммунальные службы, чтобы расчистить помещение от мусора, и проводят с хозяевами профилактические беседы.
Только в течение этого рейда вывезено более 20 тонн мусора и это только начало.
Коммунальщики почистили квартиры киевлянам: смотрите видео
Поделиться новостью