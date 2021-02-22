В Киеве полиция и коммунальщики провели рейд по захламленным квартирам и вывезли более 20 тонн мусора. Оказывается, что можно пожаловаться на соседей, которые не убирают у себя в квартирах.

Правоохранители рассказали, что во время рейда попадались люди, которые были очень благодарны, что им помогают вывозить хлам и мусор, ведь самостоятельно из-за возраста или состояния здоровья этого сделать не могут.

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Всего коммунальщики и полиция посетили 9 квартир.

В захламленных квартирах, владельцы которых сносят в дом старые вещи и хлам, возникает неприятных запах и как результат — антисанитарные условия проживания. Также есть угроза возникновения аварийных ситуаций, таких как утечка газа, пожар или затопление,

— рассказали в полиции.

Поэтому полицейские вызывают на такие адреса коммунальные службы, чтобы расчистить помещение от мусора, и проводят с хозяевами профилактические беседы.

Только в течение этого рейда вывезено более 20 тонн мусора и это только начало.

Коммунальщики почистили квартиры киевлянам: смотрите видео