В Киеве в ряды полиции "вступил" конь по имени "Фуршет", который до этого был в Федерации конного спорта Киевщины. После надлежащей подготовки животное присоединится к патрулированию столицы и станет настоящим полицейским конем.

Это подарок Федерации для патрульной полиции Киева к 21 годовщине со дня основания кавалерийского подразделения.

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Он еще совсем молодой – ему всего 5 лет.

Сегодня у Фуршета важный день. Отныне он будет патрулировать по улицам Киева в составе кавалерийского подразделения вместе с другими опытными лошадями. Он будет помогать еще эффективнее выполнять служебные обязанности патрульным полицейским,

– говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Также там отметили, что основная задача кавалерии – патрулирование парковых и лесопарковых зон, а также обеспечение безопасности и публичного порядка во время проведения массовых мероприятий.

"Как только Фуршет адаптируется к новому месту и наберется необходимого опыта, он сразу заступит на свою первую смену и отправится на патрулирование", – рассказали в полиции.