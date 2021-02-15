В Киеве конь-спортсмен "вступил" в полицию: фото
В Киеве в ряды полиции "вступил" конь по имени "Фуршет", который до этого был в Федерации конного спорта Киевщины. После надлежащей подготовки животное присоединится к патрулированию столицы и станет настоящим полицейским конем.
Источник:МВД Украины
Это подарок Федерации для патрульной полиции Киева к 21 годовщине со дня основания кавалерийского подразделения.
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Он еще совсем молодой – ему всего 5 лет.
Сегодня у Фуршета важный день. Отныне он будет патрулировать по улицам Киева в составе кавалерийского подразделения вместе с другими опытными лошадями. Он будет помогать еще эффективнее выполнять служебные обязанности патрульным полицейским,
– говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Также там отметили, что основная задача кавалерии – патрулирование парковых и лесопарковых зон, а также обеспечение безопасности и публичного порядка во время проведения массовых мероприятий.
"Как только Фуршет адаптируется к новому месту и наберется необходимого опыта, он сразу заступит на свою первую смену и отправится на патрулирование", – рассказали в полиции.
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