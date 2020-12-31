Метеорологи зафиксировали очередные температурные рекорды ночью 30 и 31 декабря. В конце года в Киеве потеплело настолько, что ожидать снега на Новый год не стоит.

Ночью и днем 30 декабря климатологи зафиксировали сразу три температурных рекорда. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Первый рекорд был установлен ночью, когда столбики термометров не опустились ниже +4,5°C.

Весенняя погода

После ночи, когда было побито рекордное значение температуры, зафиксированное в 2003 году, наступил очень теплый день.

Так, 30 декабря в Киеве среднесуточная температура впервые за 140 лет составила +5,3 градуса.

Этот показатель на 0,7°C выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма превышена на 7,3°C, что соответствует погоде конца октября. Максимальная температура после полудня в столице поднялась до +7,5°C, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1987 году на 0,2°C,

– отметили в обсерватории.

Кроме того, очень теплой оказалась и ночь на 31 декабря. На утро столбики термометров показывали +7,6 градуса. И это выше максимального показателя 1980 года на 4,5°.