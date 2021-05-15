В полицию обратились медики с сообщением о госпитализации 47-летнего мужчины с телесными повреждениями. Правоохранители приехали на улицу радужную и опросили свидетелей.

Кстати В Киеве возле ночного клуба произошла массовая драка со стрельбой: фото

Как возник конфликт

Установили, что 2 компании отдыхали в деревянных беседках у озера. Между отдыхающими возникла ссора. Один мужчина толкнул другого на землю и несколько раз ударил.

Пострадавшего с травмами головы и повреждениями внутренних органов забрали в больницу. На следующий день он скончался от полученных телесных повреждений.

Что грозит участнику драки

Правоохранители задержали мужчину и вручили ему подозрение. Оно касается умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Выяснили, что задержанный – житель Киева, 1998 года рождения. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности.

Суд избрал меру пресечения для мужчины – домашний арест. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Дарницком районе Киева ночью 2 мая более 10 человек навеселе устроили массовую драку. Некоторые из них использовали холодное оружие. Одного человека госпитализировали, а еще одному понадобилась помощь медиков.