В полицию обратились медики с сообщением о госпитализации 47-летнего мужчины с телесными повреждениями. Правоохранители приехали на улицу радужную и опросили свидетелей.
Кстати В Киеве возле ночного клуба произошла массовая драка со стрельбой: фото
Как возник конфликт
Установили, что 2 компании отдыхали в деревянных беседках у озера. Между отдыхающими возникла ссора. Один мужчина толкнул другого на землю и несколько раз ударил.
Пострадавшего с травмами головы и повреждениями внутренних органов забрали в больницу. На следующий день он скончался от полученных телесных повреждений.
Что грозит участнику драки
Правоохранители задержали мужчину и вручили ему подозрение. Оно касается умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.
Выяснили, что задержанный – житель Киева, 1998 года рождения. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности.
Суд избрал меру пресечения для мужчины – домашний арест. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.