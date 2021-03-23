Сотрудник полиции охраны несколько раз ударил посетительницу, которая отказывалась выполнять карантинные ограничения и надеть маску. Женщина вела себя довольно агрессивно, но мужчина вышел из себя. Его наказали увольнением.

В пресс-службе МВД Украины отреагировали на видео, на котором полицейский распустил руки в отношении нарушителя административного кодекса. После проверки записи полицейского уволили, а его непосредственного руководителя сняли с должности.

Смотрите также Благодаря дефибриллятору: в Киевском метро полицейский спас жизнь пассажиру

Кроме того, как отметили в полиции, выговор за недопустимое поведение сотрудника объявили руководителю управления полиции охраны Киева.

Что известно об избиении полицейским женщины в киевском супермаркете

Инцидент произошел 22 марта в супермаркете Auchan, расположенном в торговом центре Lavina Mall.

Клиентка отказывалась надеть маску и довольно агрессивно отвечала работникам супермаркета на все замечания. Не отреагировала она и на законные требования полицейского охраны.

Тогда мужчина несколько раз толкнул женщину и ударил ее по голове. Потерпевшая, несмотря на падение на пол, также била полицейского и кричала на него.

Все это сняли многочисленные свидетели инцидента, которые никак не вмешивались в конфликт.

Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволено. Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции,

– отметили в пресс-служба МВД.

Смотрите видео избиения женщины полицейским охраны в Киеве: