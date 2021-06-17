Полицейские наказали киевского маршрутчика, который объехал пробку по газону: видео

Крайне наглого водителя, который показательно нарушил правила дорожного движения и проехался по газону, поймали патрульные. За свой поступок мужчина должен заплатить 425 гривен штрафа.

Полицейские отметили, что отреагировали на дерзкое нарушение, видео с которым попало в соцсети. Правоохранители разыскали маршрутчика и составили по нему постановление.

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Мужчина нарушил правила ПДД и проехал за пределами проезжей части.

Объезжал место ремонта дороги

Объезд затора по газону маршрутчик совершил утром 17 июня, когда тысячи киевлян послушно стояли в пробках.

Водитель частного общественного транспорта двинулся на свеженький газон и, объехав место замедления движения, вернулся на дорогу.

Разыскали нарушителя патрульные из отдела безопасности дорожного движения на конечной остановке.

Свой поступок водитель объяснил тем, что таким образом решил объехать место, где коммунальщики чинят проезжую часть на Кольцевой дороге.

Об инциденте полицейские рассказали представителю фирмы-перевозчика. Накажут ли маршрутчика работодатели, неизвестно.

Смотрите видео, как киевский маршрутчик объезжает затор по газону: