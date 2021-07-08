О совершении административного нарушения полицейские узнали во время мониторинга сети 5 июля. Уже через сутки с детьми проводили профилактические беседы.
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В отношении родителей девушек составили протоколы. Вскоре их будут рассматривать судьи.
Гулянку устроили девушки 15 и 13 лет
- По словам начальницы ювенальной превенции Святошинского управления полиции Оксаны Пономаренко, компания несовершеннолетних девушек распивала спиртное на местном кладбище. Кроме того, школьницы нецензурно выражались и пели русские песни.
- Участницами гулянки оказались дети 2006 и 2008 годов рождения. С ними пообщались правоохранители.
- Родители школьниц, по мнению полицейских, нарушили 184 статью Кодекса Украины Об административных правонарушениях, то есть не выполнили обязанности по воспитанию детей.
- Если суд признает, что взрослые действительно виноваты в поведении детей, им грозит от 850 до 1700 гривен штрафа.
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