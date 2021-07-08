Родителей оштрафуют: в Киеве копы нашли школьниц, которые устроили веселую гулянку на кладбище

Ювенальные полицейские столицы установили личности девушек, которые распивали алкогольные напитки и пели песни на одном из кладбищ Киева. Сам инцидент произошел в Святошинском районе столицы 4 июля.

О совершении административного нарушения полицейские узнали во время мониторинга сети 5 июля. Уже через сутки с детьми проводили профилактические беседы.

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В отношении родителей девушек составили протоколы. Вскоре их будут рассматривать судьи.

Гулянку устроили девушки 15 и 13 лет

По словам начальницы ювенальной превенции Святошинского управления полиции Оксаны Пономаренко, компания несовершеннолетних девушек распивала спиртное на местном кладбище. Кроме того, школьницы нецензурно выражались и пели русские песни.

Участницами гулянки оказались дети 2006 и 2008 годов рождения. С ними пообщались правоохранители.

Родители школьниц, по мнению полицейских, нарушили 184 статью Кодекса Украины Об административных правонарушениях, то есть не выполнили обязанности по воспитанию детей.

Если суд признает, что взрослые действительно виноваты в поведении детей, им грозит от 850 до 1700 гривен штрафа.

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