Представители коммунального предприятия Киевавтодор обещают начать ремонтные работы с 9:00. Сколько полос для движения перекроют дорожники, неизвестно.

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Работать над обновлением проезжей части Крещатика коммунальщики будут по всей длине улицы.

Когда 1 мая откроют движение по Крещатику

Согласно официальным данным, дорожники продолжат запланированный текущий ремонт именно 1 мая, чтобы влиять на трафик как можно меньше.

В 17:00 работы должны закончиться. В это время водителям обещают открыть по Крещатику полноценное движение.



Схема дорожных работ на Крещатике / Иллюстрация Киевавтодора

Восстановление дорожного покрытия на Крещатике в Киеве началось еще 26 апреля. Коммунальщики работали 2 дня, после чего сделали своеобразный перерыв.

Подрядчики и коммунальщики в Киеве делают ремонт на многих участках дорог. Из-за этого в столице несколько повысился уровень пробок. Дорожники осуществляют капитальное обновление Кольцевой дороги и реконструкцию Борщаговской улицы.