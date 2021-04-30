Представители коммунального предприятия Киевавтодор обещают начать ремонтные работы с 9:00. Сколько полос для движения перекроют дорожники, неизвестно.
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Работать над обновлением проезжей части Крещатика коммунальщики будут по всей длине улицы.
Когда 1 мая откроют движение по Крещатику
- Согласно официальным данным, дорожники продолжат запланированный текущий ремонт именно 1 мая, чтобы влиять на трафик как можно меньше.
- В 17:00 работы должны закончиться. В это время водителям обещают открыть по Крещатику полноценное движение.
Схема дорожных работ на Крещатике / Иллюстрация Киевавтодора
Подрядчики и коммунальщики в Киеве делают ремонт на многих участках дорог. Из-за этого в столице несколько повысился уровень пробок. Дорожники осуществляют капитальное обновление Кольцевой дороги и реконструкцию Борщаговской улицы.