В Киеве возле Главпочтамта на улице Крещатик открыли новую историческую выставку. Она называется "Украинская революция 1917-1921: региональное измерение".

Источник: УІНП

Выставка рассказывает о национально-освободительное движение 1917-1921 годов в разных регионах Украины и о национальном движении украинцев в это время за пределами нашего государства.

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Как сообщают организаторы экспозиция состоит из 14 тематических баннеров, каждый из которых посвящен отдельному региону Украины или ареалу деятельности украинского национального движения. В частности, речь идет о:

Киевщине,

Волыни,

Подолье,

Слобожанщине,

Галичине,

Крыме и тому подобном.

Выставка "Украинская революция 1917-1921: региональное измерение"/ Фото УІНП

Авторы надеялись привлечь внимание местных властей, чтобы события, о которых идет речь, нашли свое место в исторических рубриках на сайтах органов местного самоуправления, их лучше освещали в экспозициях краеведческих музеев, и чтобы в целом улучшилась ситуация с мемориализации событий и участников национально-освободительной борьбы 1917 -1921 годов в регионах.