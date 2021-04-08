В Киеве на Святошино произошла драка между прохожим и курьером Glovo. Видео обнародовали в соцсетях.

Инцидент, вероятно, произошел 7 апреля возле ресторана McDonald's. Курьер буквально отправил в нокаут мужчину.

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Нокаут с одного удара

Причины ссоры, перешедшей в драку между мужчинами неизвестны. Курьер был в шлеме и с рюкзаком, но это не помешало мужчине нанести прицельные удары по "оппоненту".

На видео видно, что к месту драки спешил еще один человек, вероятно это был охранник или полицейский.

Победитель быстро убежал

Впрочем, победитель поединка быстро убежал. Курьер сел на свой мотоцикл и продолжил выполнять служебные обязанности.

Автор поста в сообществе "Киев Оперативный", где и было опубликовано видео, написал:

С этими курьерами стоит быть осторожными – вырубают с одного удара,

– говорится в сообщении.

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