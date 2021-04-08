В Киеве курьер Glovo отправил в нокаут прохожего: видео
В Киеве на Святошино произошла драка между прохожим и курьером Glovo. Видео обнародовали в соцсетях.
Источник:24 канал
Инцидент, вероятно, произошел 7 апреля возле ресторана McDonald's. Курьер буквально отправил в нокаут мужчину.
К теме о курьеров На Днепровской набережной в Киеве легковушка снесла курьера Glovo: видео
Нокаут с одного удара
Причины ссоры, перешедшей в драку между мужчинами неизвестны. Курьер был в шлеме и с рюкзаком, но это не помешало мужчине нанести прицельные удары по "оппоненту".
На видео видно, что к месту драки спешил еще один человек, вероятно это был охранник или полицейский.
Победитель быстро убежал
Впрочем, победитель поединка быстро убежал. Курьер сел на свой мотоцикл и продолжил выполнять служебные обязанности.
Автор поста в сообществе "Киев Оперативный", где и было опубликовано видео, написал:
С этими курьерами стоит быть осторожными – вырубают с одного удара,
– говорится в сообщении.
В Киеве курьер Glovo отправил в нокаут прохожего: смотрите видео
Поделиться новостью