Как написала в фейсбуке Александра Зизенкова, кража произошла у нее дома в жилом квартале Mega City. По словам женщины, курьер Glovo, который выполнял заказ, забрал с собой ее кошелек.

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Сколько денег досталось злоумышленнику, неизвестно.

Мог выбросить вместе с документами

В посте в сообществе "Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого района" потерпевшая отметила, что звонила курьеру несколько раз, но тот говорит, что ничего не брал.

Женщина обратилась к полицейским и передала им данные курьера.

Судя по камерам возле дома, мужчина не выбрасывал кошелек возле дома.

Меня вчера обокрали дома, мужчина, который доставляет заказ из Glovo. С ним пошел кошелек красного цвета, деньги, карты. Но мне очень важно найти водительские права немецкого образца, которые были в кошельке,

– отметила женщина.

В компании Glovo инцидент пока никак не прокомментировали, пообещав выяснить информацию касательно инцидента и поделиться ею впоследствии.