На Днепровской набережной в Киеве 15 марта произошли гонки между патрульными полицейскими и курьером популярной службы доставки. Пилот мопеда, создавая множество аварийных ситуаций, бежал от правоохранителей.

По предварительным данным, работник Rocket в присущей курьерам различных фирм манере, нарушил правила дорожного движения и поехал на красный сигнал светофора. Это увидели патрульные, которые решили остановить пилота.

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Впрочем мужчина останавливаться не собирался, поэтому начал убегать от инспекторов.

Патрульные, которые не смогли

Инцидент произошел около 15:35 на Днепровской набережной. Когда патрульные заметили нарушителя, они сразу начали его преследование.

Почти в километре от места начала гонки полицейские зажали пилота, однако он оправился и снова уехал.

Впрочем, учитывая то, что мопеду маневрировать в потоке гораздо легче, чем легковушке, курьер достаточно быстро оторвался от полицейских. Последним пришлось выезжать на встречную полосу.

На одном из светофоров курьер остановился, а полицейские преградили ему движение. Впрочем, мужчина развернул транспортное средство и поехал в другую сторону. Впоследствии он выехал на тротуар и скрылся в пешеходной зоне. Правоохранители его уже не пытались догнать.

Смотрите видео начала гонки патрульных и курьера Rocket: