По встречке и тротуарам: в Киеве курьер Rocket отчаянно убегал от полиции – видео
На Днепровской набережной в Киеве 15 марта произошли гонки между патрульными полицейскими и курьером популярной службы доставки. Пилот мопеда, создавая множество аварийных ситуаций, бежал от правоохранителей.
Источник:BerCrime
По предварительным данным, работник Rocket в присущей курьерам различных фирм манере, нарушил правила дорожного движения и поехал на красный сигнал светофора. Это увидели патрульные, которые решили остановить пилота.
Смотрите также Под Киевом возле частного дома прогремел мощный взрыв, есть погибший: фото
Впрочем мужчина останавливаться не собирался, поэтому начал убегать от инспекторов.
Патрульные, которые не смогли
- Инцидент произошел около 15:35 на Днепровской набережной. Когда патрульные заметили нарушителя, они сразу начали его преследование.
- Почти в километре от места начала гонки полицейские зажали пилота, однако он оправился и снова уехал.
- Впрочем, учитывая то, что мопеду маневрировать в потоке гораздо легче, чем легковушке, курьер достаточно быстро оторвался от полицейских. Последним пришлось выезжать на встречную полосу.
- На одном из светофоров курьер остановился, а полицейские преградили ему движение. Впрочем, мужчина развернул транспортное средство и поехал в другую сторону. Впоследствии он выехал на тротуар и скрылся в пешеходной зоне. Правоохранители его уже не пытались догнать.
Смотрите видео начала гонки патрульных и курьера Rocket:
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке пояснил, что патрульные решили прекратить преследование, поскольку процесс задержания мог привести к ДТП.
Обращаюсь сейчас ко всем службам доставки, которые используют мотороллеры и велосипеды. Не нанимайте на работу водителей, которые нагло и дерзко нарушают правила дорожного движения, как это было в данном случае,
– отметил заместитель Авакова.
Смотрите видео гонки курьера Rocket с полицией в Киеве:
Поделиться новостью