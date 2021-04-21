В Киеве курсирует антиковидная маршрутка № 666: курьезные фото
В Киеве заметили необычный общественный транспорт. Его пассажиры курсируют по маршруту № 666а и надевают шлемы.
Источник:24 канал
Это вероятно очередная шутка киевских блогеров, которые недавно сменили название железнодорожного вокзала на "спортзал". Юмористы отмечают, что маршрутка работает всегда, "круглогодично, круглосуточно".
Это смешно Обезьяна украла у мужчины телефон и требовала за него выкуп: смешное видео
Адская маршрутка
Этот автомобиль выглядит словно он едет в ад и номер маршрута соответствующий – 666а.
Судя по табличке адская маршрутка курсирует между станциями "Левобережная" – "Почайна" – "Шулявская".
Антиковидная маршрутка курсирует по городу с бесплатным проездом. Скажем "нет" коронавирусу и такси за 300 гривен,
– пишет автор сообщения в сообществе dtp.kiv.ua.
Что хотели сказать?
Что хотели сказать такой шуткой блогеры – неизвестно. Возможно они смеются с столичных таксистов и перевозчиков или хотят подчеркнуть, что проехаться в общественном транспорте Киева, особенно в период локдауна, словно пройти 9 кругов ада.
Поделиться новостью