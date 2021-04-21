В Киеве заметили необычный общественный транспорт. Его пассажиры курсируют по маршруту № 666а и надевают шлемы.

Это вероятно очередная шутка киевских блогеров, которые недавно сменили название железнодорожного вокзала на "спортзал". Юмористы отмечают, что маршрутка работает всегда, "круглогодично, круглосуточно".

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Адская маршрутка

Этот автомобиль выглядит словно он едет в ад и номер маршрута соответствующий – 666а.

Судя по табличке адская маршрутка курсирует между станциями "Левобережная" – "Почайна" – "Шулявская".

Антиковидная маршрутка курсирует по городу с бесплатным проездом. Скажем "нет" коронавирусу и такси за 300 гривен,

– пишет автор сообщения в сообществе dtp.kiv.ua.

Что хотели сказать?

Что хотели сказать такой шуткой блогеры – неизвестно. Возможно они смеются с столичных таксистов и перевозчиков или хотят подчеркнуть, что проехаться в общественном транспорте Киева, особенно в период локдауна, словно пройти 9 кругов ада.