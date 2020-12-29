Сразу двух умерших мужчин нашли вечером 28 декабря на улице Щусева, 12/21, что на Дорогожичах в Киеве. Умершие долгое время устраивали попойки в квартире.

Нашли тела полицейские только через 4 дня после обращения родственницы второго умершего, которая указала правоохранителям на то, что он уже несколько суток не выходит на связь. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Смотрите также Во Львове пьяный мужчина помочился в подъезде, а потом угрожал торовцу ружьем: фото

Когда полицейские прибыли на вызов, они увидели дикую картину. В помещении находились 2 погибших, а третий их собутыльник был в не совсем адекватном состоянии.

Сначала было трое

Как выяснили следователи, мужчины устроили столь серьезную пьянку, что даже не заметили, как один из их товарищей умер.

После этого они продолжали алкогольный марафон еще 4 недели. И даже когда смерть настигла второго мужчину, третий не обратился ни к медикам, ни в полицию.

По предварительным данным, умерли оба от отравления суррогатным алкоголем. Никаких признаков насилия на их телах не нашли.

По факту смерти двух человек полицейские открыли уголовное производство. Следователи будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Смотрите видео из двора дома, где нашли тела двух мужчин: 18+