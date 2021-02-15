В Киеве в дом на Подоле, где якобы живет владелец пророссийского телеканала "НАШ", Евгений Мураев, 15 февраля пришли националисты. Они даже стучали в дверь квартиры, но им никто не открыл.

Протестующие написали на стене краской из баллончика "Сосед – оккупант" и ушли. Читайте также В Киеве СБУ поймала "политтехнолога": занимался антиукраинской пропагандой на Донбассе Возле подъезда участники акции в мегафон обратились к жильцам дома, рассказали, зачем пришли, и извинились за неудобства. Протестующие подожгли файеры и скандировали "Мураев, вали в Москву" и "Закройте рупор ФСБ". После чего разошлись. В Киеве в квартиру владельца канала "НАШ" Мураева пришли с протестом: смотрите фото 4 февраля, в Киеве под зданием телеканала НАШ прошла акция протеста, участники которой требовали закрыть канал. В ходе акции произошла драка между протестующими и сотрудниками телеканала.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака, а также пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne – их контролировал Виктор Медведчук.