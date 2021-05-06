Авария произошла на придомовой территории одной из многоэтажек 6 мая. На месте происшествия работали полицейские и медики скорой.
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По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело, однако, судя по степени тяжести травм потерпевшей, производство могут переквалифицировать в административное.
Получила только ушибы
- Из-за чего именно водитель Skoda наехал на женщину-пешехода, неизвестно.
- На видео, которое сняла камера наблюдения, видно, что легковушка ехал по пешеходной зоне, включив аварийку.
- Хотя впереди машины шли две женщины, водитель Skoda не останавливался и не сигналил. Пешеходы не оборачивались, и, вероятно, не видели машину.
- Одна из женщин легковушка сбила, после чего переехала ее передним левым колесом.
Как выяснили медики, пострадавшая отделалась крайне легкими для подобного ДТП травмами. У нее нет переломов и каких-то сложных повреждений. Медики оказали женщине помощь, после чего отпустили домой.
Смотрите видео наезда легковушки на женщину в Киеве (18+):