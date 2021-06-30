Пострадавших в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию медики скорой. Кроме того, в больницу отвезли дочь водительницы легковушки. На месте происшествия работали следователи, которые пытались установить все обстоятельства инцидента.

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По факту ДТП с пострадавшими открыли уголовное производство.

Водитель ускорилась, а пешеходы бежали на мигающий зеленый



Toyota снесла мать с дочерью на улице Вербицкого / Фото dtp.kiev.ua

Очевидцы аварии утверждают, что наезд на пешеходов произошел почти на перекрестке улиц Тростянецкой и Вербицкого. По словам свидетелей, мать с дочерью решила перебежать дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора.

При этом водитель Toyota, якобы, поворачивала на зеленую стрелку и ускорялась, чтобы успеть влиться в поток.

Кто именно совершил нарушение правил дорожного движения, выясняют полицейские.

Правоохранители и неравнодушные граждане ищут свидетелей этого ДТП.

Участок дороги, где произошла авария, является крайне опасным как для водителей, так и для пешеходов. Последние нередко перебегают дорогу в неустановленных для этого местах и пользуются замедленным из-за пробки движением, чтобы оказаться на другой стороне проезжей части. Водители же значительно ускоряются как на развороте и повороте, так и для того, чтобы проскочить на зеленый сигнал.

Кроме того, владельцам автомобилей плохо видно пешеходов из-за постоянно запаркованных на полосе для движения машин.

Смотрите видео с места ужасной аварии на Харьковском в Киеве: