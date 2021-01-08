Жесткая авария с серьезными убытками произошла днем 8 января на проспекте Валерия Лобановского в Киеве. После столкновения с Volkswagen легковушка той же марки неуправляемо вылетела с дороги.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf, машина которого причинила многочисленные убытки, ехал на большой скорости. Об этом написали в сообществе "Киев оперативный".

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Вследствие многочисленных столкновений владелец Golf получил травмы. Его госпитализировали медики "скорой".

Что известно о масштабной аварии в Киеве на проспекте Лобановского

Легковушка вылетела с дороги после бокового удара о другой Volkswagen.

От удара машину вынесло на пешеходную зону, где она пролетела между МАФом и забором и врезалась в конструкцию перехода.

Уже после этого автомобиль отбросило в припаркованные возле перехода машины.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и следователи полиции.

По факту ДТП с пострадавшими правоохранители откроют уголовное дело. Если водителя Volkswagen Golf признают виновным, ему грозит не только админштраф, но и 2 года исправительных работ, до 6 месяцев ареста или даже до 3 лет ограничения свободы.

Смотрите видео с места масштабной аварии в Киеве: