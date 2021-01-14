В Киеве на Леся Курбаса произошел пожар: погиб человек
В Киеве в Святошинском районе 13 января возник пожар в многоэтажке. Горела квартира. Спасатели ГСЧС нашли тело человека.
Пока неизвестно о причине смерти – вероятно, что человек умер из-за пожара. Трагедия произошла вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Что известно об обстоятельствах пожара
Горела квартира на 2 этаже в 9 этажном жилом доме. Причины возникновения огня пока неизвестны. Это произошло на проспекте Леся Курбаса.
Ранее сайт 24 канала писал о том, что на Троещине пожарные во время борьбы с огнем в квартире обнаружили труп мужчины. Позже следствие установило, что его убили, а жилье подожгли, чтобы скрыть следы преступления. Однако предполагаемого убийцу уже задержали правоохранители.
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