В Киеве в Святошинском районе 13 января возник пожар в многоэтажке. Горела квартира. Спасатели ГСЧС нашли тело человека.

Пока неизвестно о причине смерти – вероятно, что человек умер из-за пожара. Трагедия произошла вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Что известно об обстоятельствах пожара

Горела квартира на 2 этаже в 9 этажном жилом доме. Причины возникновения огня пока неизвестны. Это произошло на проспекте Леся Курбаса.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что на Троещине пожарные во время борьбы с огнем в квартире обнаружили труп мужчины. Позже следствие установило, что его убили, а жилье подожгли, чтобы скрыть следы преступления. Однако предполагаемого убийцу уже задержали правоохранители.