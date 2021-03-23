В Киеве 23 марта на улице Милютенко, 10/1 произошел пожар. Огонь охватил квартиру на 9 этаже и перекинулся к соседям.

Пожарные уже ликвидировали пламя. К счастью жертв и пострадавших нет.

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Загорелся балкон

В ГСЧС сообщили, что загорелся балкон. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители.

На место происшествия были направлены дежурные отделения 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло на балконе, на 9 этаже 9-этажного жилого дома.

Хозяева были дома

На момент возникновения пожара хозяева были дома. Услышав запах дыма, который распространялся по комнатам, они заметили пламя на собственном балконе и немедленно покинули помещение, позвонив в Службу спасения.

Благодаря действиям пожарных, пожар удалось быстро ликвидировать, предотвратив распространение огня на саму квартиру.

В 18:34 возгорание было локализовано и в 18:42 ликвидировано.