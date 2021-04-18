В Киеве на Лесном массиве произошло убийство – зарезали мужчину. Сначала сообщали, что погибший имеет восточную внешность. Впоследствии оказалось, что он – азербайджанец Инцидент произошел около полуночи 18 апреля.

Тело убитого мужчины обнаружили на Лесном проспекте. Сейчас на месте работают полицейские и следователи.

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Что известно сейчас

Убитый имеет восточную внешность. Ему – примерно 35 – 40 лет.

Местные говорят, что человек работал в магазине цветов. Собственно рядом и обнаружили его тело. Также сообщается, что он был приветливым.

Сейчас неизвестно, какие именно повреждения получил убитый. Однако уже можно утверждать, что смерть была насильственной – на месте видны следы крови.

На кадрах с места видно, что мужчина лежит на полу.

Следственные действия продолжаются. В частности, патрульные останавливают автомобили на Лесном массиве для проверки ориентировки на убийцу, которое они получили.

Новые подробности

По данным издания "Информатор. Киев" , мужчину зарезали. У него был конфликт, который перерос в потасовку. В итоге противник убитого достал нож и нанес им несколько ударов.

Также издание сообщает, что убитый – гражданин Азербайджана.