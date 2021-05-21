Люди подчеркивают, что владельцы сделали еще и камин, но окна не поменяли. Впрочем, некоторые пользователи фейсбука отмечают, что хозяева делали квартиру для себя, как могли и пытались создать "роскошь".

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Фонтан и старые окна

Квартира расположена на улице Курчатова. Это обычная "панелька" Лесного массива. Однако, за такие апартаменты владельцы просят аж 53 с половиной тысячи долларов.

Наибольшее внимание людей, которые посмотрели объявление, привлекает украшенный под камень фонтан, который сделали в одной из комнат.

И на самом деле можно даже предположить, что и камин, и фонтан могли бы выглядеть более-менее комфортно в полноценном интерьере. Но почему-то, когда смотришь на старые окна, двери и на мебель... почему-то сразу думаешь, что – увы нет,

– пишет киевлянка Anastasiya Alexeenko.

Реакция людей

Пользовательница Алена Максимяк отметила, что для нее эта квартира – любовь.

Для меня это о любви. Люди точно любили свою квартиру и украшали, как умели. Любовь и ее проявление бывают разными,

– пишет она.

Впрочем, дизайнеры не в восторге вообще от такого стиля.

"Нет, плохо. Гадость, мерзость и безвкусица. Говорю как дизайнер интерьера. Все ужасно. Композиция, уместность, пропорции, сами материалы", пишет пользовательница Руслана Гончарова.