Мало воды: в Киеве на Левобережке поливают газоны в дождь – видео

В Киеве возле станции метро "Левобережная" включились поливалки газона. В это время шел дождь. Люди удивляются "бережливости" коммунальщиков. Такой конфуз случился утром 24 мая.
Киевляне в комментариях в сообществе пишут, что это автополив. В то же время отмечают, что воды с неба может быть недостаточно.
Здесь тоже "поливают" В Киеве на Шулявском мосту появился фонтанчик: вода бьет ключом из-под асфальта
Дождь идет, а они поливают
Впрочем, большинство людей удивило такое явление.
"Самое время поливать газоны, ведь недостаточно же осадков, да?" – отмечают пользователи.
Как в Киеве в дождь поливали газоны: смотрите видео
Реакция людей
Пользователь Anna Evmenova отметила, что это наблюдается уже не впервые. "Классика от УЗН", пишет киевлянка.
В свою очередь, Jane Miroshko отметила, что "нашли измену там где не надо".
Это явно автополив. Конечно можно субъективно решить (проблему – 24 канал), если идет достаточно сильный дождь, чтобы руками отключать этот полив и воды хватит. Можно даже специального человека завести, который это будет решать,
– иронизирует она.
Это почти как косить траву в снег
Также люди вспоминают довольно странное поведение коммунальщиков прошлой зимой, когда они косили траву в снег. Об этом, кстати, писали на сайте 24 канала.