Мало воды: в Киеве на Левобережке поливают газоны в дождь – видео

В Киеве возле станции метро "Левобережная" включились поливалки газона. В это время шел дождь. Люди удивляются "бережливости" коммунальщиков. Такой конфуз случился утром 24 мая.

Киевляне в комментариях в сообществе пишут, что это автополив. В то же время отмечают, что воды с неба может быть недостаточно.

Здесь тоже "поливают" В Киеве на Шулявском мосту появился фонтанчик: вода бьет ключом из-под асфальта

Дождь идет, а они поливают

Впрочем, большинство людей удивило такое явление.

"Самое время поливать газоны, ведь недостаточно же осадков, да?" – отмечают пользователи.

Как в Киеве в дождь поливали газоны: смотрите видео

Реакция людей

Пользователь Anna Evmenova отметила, что это наблюдается уже не впервые. "Классика от УЗН", пишет киевлянка.

В свою очередь, Jane Miroshko отметила, что "нашли измену там где не надо".

Это явно автополив. Конечно можно субъективно решить (проблему – 24 канал), если идет достаточно сильный дождь, чтобы руками отключать этот полив и воды хватит. Можно даже специального человека завести, который это будет решать,

– иронизирует она.

Это почти как косить траву в снег

Также люди вспоминают довольно странное поведение коммунальщиков прошлой зимой, когда они косили траву в снег. Об этом, кстати, писали на сайте 24 канала.