Движение, согласно информации пресс-службы "Киевводоканала", по Дарницкому бульвару затруднено. На дорогу попало слишком много воды, поэтому проезд пока почти невозможен.

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"По адресу Дарницкий бульвар, 5 произошла утечка из-под земли на проезжей части в результате повреждения водопроводной сети", – говорится в сообщении "Киевводоканала".

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии собственными силами. В то же время все абоненты подключены к водоснабжению. Кроме того, по информации Google maps по состоянию на 20 июня движение на Дарницком бульваре затруднено из-за аварийных работ. Водителям советовали объезжать соответствующий участок дороги.

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