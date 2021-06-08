Вероятно, такая погода дойдет и на Правый берег. Сейчас люди жалуются – парит.
А как в Украине Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве дождь только на Левом берегу
На Дарнице сильный ветер, дождь, град. Люди делятся видео такой летней погоды в соцсетях.
Ливень в Киеве: смотрите видео
В центре пока нет и капли. Лишь темные тучи и слышен гром.
Погода в центре столицы / Фото 24 канала
Дошло до Киева
Метеоролог Наталья Диденко еще вчера сообщала, что возле Киева идут дожди с грозами, но миновало.
Столица попала в узенькую солнечную полосу. И как такой большой город там поместился,
– шутит Диденко.