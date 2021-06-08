Вероятно, такая погода дойдет и на Правый берег. Сейчас люди жалуются – парит.

А как в Украине Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Киеве дождь только на Левом берегу

На Дарнице сильный ветер, дождь, град. Люди делятся видео такой летней погоды в соцсетях.

Ливень в Киеве: смотрите видео

В центре пока нет и капли. Лишь темные тучи и слышен гром.



Погода в центре столицы / Фото 24 канала

Дошло до Киева

Метеоролог Наталья Диденко еще вчера сообщала, что возле Киева идут дожди с грозами, но миновало.

Столица попала в узенькую солнечную полосу. И как такой большой город там поместился,

– шутит Диденко.