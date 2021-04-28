В Киеве 27 апреля на Крещатике произошел небольшой пожар – загорелся новый автоматизированный туалет. Спасатели ГСЧС ликвидировали огонь.

Пока неизвестно почему произошел пожар. Причина возникновения возгорания выясняется.

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О чем сообщает ГСЧС

Пожар произошел на улице Крещатик, 27.

В 19: 13 в спасательную службу поступила информация о возгорании, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

К месту вызова было направлено отделение спасателей.

В 19:30 пожар был локализован, а в 19:31 – ликвидирован.

Где еще есть такие туалеты

Напомним, что такие современные и полностью автоматизированные туалеты установили в 2020 году. Их расположили на популярных туристических маршрутах:

улица Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);

улица Владимирская, 24;

улица Владимирская, 42;

площадь Арсенальная, 1;

площадь Европейская, 1;

улица Крещатик, 1;

улица Крещатик, 17;

улица Крещатик, 27;

улица Прорезная, 3;

проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)

площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).

Как работают эти туалеты

Конструкция туалетов предусматривает полностью автоматизированную систему обслуживания. А именно:

открытие двери,

вентиляцию и, при необходимости, подогрев или охлаждение воздуха,

мытье,

дезинфекцию,

сушку унитаза,

подачу туалетной бумаги, мыла и воды для рук,

бесконтактную сушку рук,

мытье и дезинфекцию пола после каждого посетителя,

датчик присутствия,

антикоррозионная и антивандальная защита.

Также туалеты имеют счетчик количества посетителей и кнопку вызова помощи.