В Киеве ликвидировали пожар в туалете: фото
В столице был пожар в туалете / ГСЧС
В Киеве 27 апреля на Крещатике произошел небольшой пожар – загорелся новый автоматизированный туалет. Спасатели ГСЧС ликвидировали огонь.
Источник:ГСЧС
Пока неизвестно почему произошел пожар. Причина возникновения возгорания выясняется.
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О чем сообщает ГСЧС
- Пожар произошел на улице Крещатик, 27.
- В 19: 13 в спасательную службу поступила информация о возгорании, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.
- К месту вызова было направлено отделение спасателей.
- В 19:30 пожар был локализован, а в 19:31 – ликвидирован.
Где еще есть такие туалеты
Напомним, что такие современные и полностью автоматизированные туалеты установили в 2020 году. Их расположили на популярных туристических маршрутах:
- улица Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);
- улица Владимирская, 24;
- улица Владимирская, 42;
- площадь Арсенальная, 1;
- площадь Европейская, 1;
- улица Крещатик, 1;
- улица Крещатик, 17;
- улица Крещатик, 27;
- улица Прорезная, 3;
- проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)
- площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).
Как работают эти туалеты
Конструкция туалетов предусматривает полностью автоматизированную систему обслуживания. А именно:
- открытие двери,
- вентиляцию и, при необходимости, подогрев или охлаждение воздуха,
- мытье,
- дезинфекцию,
- сушку унитаза,
- подачу туалетной бумаги, мыла и воды для рук,
- бесконтактную сушку рук,
- мытье и дезинфекцию пола после каждого посетителя,
- датчик присутствия,
- антикоррозионная и антивандальная защита.
Также туалеты имеют счетчик количества посетителей и кнопку вызова помощи.
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