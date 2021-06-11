Радуга раскинулась в разных районах Киева. Явление изрядно позабавило жителей столицы.
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Она была хорошо видна в центре столицы и в Соломенском районе. Киевляне пишут, что это впервые в 2021 году в столице увидели такую большую радугу.
В Киеве после дождя появилась большая радуга: фото
Фото из фейсбука: Романа Коляды, Владислава Осьмака, Полины Вакулюк
Вчера было затмение солнца
Вчера, в мире наблюдали за другим естественным явлением – затмением солнца. В столице и большинстве регионов Украины Солнце будет закрыто на 12%.