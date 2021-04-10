В Киеве на улице Братиславской, 18Б мужчина более 1,5 часа насиловал 17-летнюю девушку. К счастью, злоумышленника задержали местные жители.

Детали жестокого инцидента в Киеве

Мужчина поймал несовершеннолетнюю и потянул за собой. Он издевался над девушкой во дворе у бойлерной.

Читайте также 15-летний подросток изнасиловал 2-летнего ребенка: страшное преступление на Днепропетровщине

Его задержали местные жители. Во время задержания он несколько раз упал и ударился головой об асфальт,

– говорится в сообщении.

Злоумышленник отключился от удара, однако, пока на место происшествия приехали правоохранители, он пришел в себя.

Полицейские забрали вероятного насильника в СИЗО.

Жуткие дела о насилии