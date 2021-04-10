Издевался над 17-летней девушкой: в Киеве люди избили и задержали насильника
В Киеве мужчина несколько часов насиловал 17-летнюю девушку / dtp.kiev
В Киеве на улице Братиславской, 18Б мужчина более 1,5 часа насиловал 17-летнюю девушку. К счастью, злоумышленника задержали местные жители.
Источник:телеграм-канал dtp.kiev
Детали жестокого инцидента в Киеве
Мужчина поймал несовершеннолетнюю и потянул за собой. Он издевался над девушкой во дворе у бойлерной.
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Его задержали местные жители. Во время задержания он несколько раз упал и ударился головой об асфальт,
– говорится в сообщении.
Злоумышленник отключился от удара, однако, пока на место происшествия приехали правоохранители, он пришел в себя.
Полицейские забрали вероятного насильника в СИЗО.
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