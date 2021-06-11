Над спасением мужчины на Лукьяновке работали полицейские. На месте происшествия также находились спасатели ГСЧС и врачи скорой. Впрочем, к счастью, они остались без работы.
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Через некоторое время пребывания на высоте более 35 метров мужчина залез обратно в квартиру.
Вероятно, находился под наркотиками
- Нарушителя спокойствия, который едва не упал с высоты, увидели прохожие на карнизе 15 этажа в доме на улице Ильенко, 49.
- Мужчина, которого местные жители называют наркозависимым, вылез из квартиры наружу и начал делать непонятные движения.
- Полицейские, приехавшие по вызову, сумели уговорить мужчину не прыгать вниз.
- В результате инцидента никто не пострадал.
Каким был мотив мужчины и не собирался ли он покончить жизнь самоубийством, пока неизвестно.
Смотрите видео с киевлянином, который вылез на карниз 15 этажа: