Автомобиль с несовершеннолетними сначала врезался в припаркованные авто – Daewoo Matiz, белый и синий Volkswagen. После этого он влетел в ограду. На место прибыла полиция.

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Пострадавших нет

По словам очевидцев, после ДТП из автомобиля вышли подростки ромской внешности. Им было примерно 14-15 лет. Они побежали к озеру и начали кричать о помощи. После этого на место происшествия прибежали до 30 ромов, они пытались устроить драку.

Обратите внимание! В синем Volkswagen находилась мать, которая кормила нескольконедельного младенца грудью. К счастью, они не пострадали, а мать отделалась легким испугом.

"Приехала полиция, забрала 2 детей, но не того парня, который был водителем. Ромы его "отбили" и куда-то увели. Ему было 14, максимум 16", – отметил Денис, который стал свидетелем аварии.

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Другое ДТП произошло на Позняках

Ранее в Киеве на проспекте Бажана легковушка протаранила ограждающий забор и перевернулась. По неподтвержденной информации, водитель пытался избежать столкновения с грузовиком.

Спасатели вытащили водителя и пассажира Volkswagen из искореженной машины. К счастью, они не получили серьезных трамв. Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП.