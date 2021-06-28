Автомобиль с несовершеннолетними сначала врезался в припаркованные авто – Daewoo Matiz, белый и синий Volkswagen. После этого он влетел в ограду. На место прибыла полиция.
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Пострадавших нет
По словам очевидцев, после ДТП из автомобиля вышли подростки ромской внешности. Им было примерно 14-15 лет. Они побежали к озеру и начали кричать о помощи. После этого на место происшествия прибежали до 30 ромов, они пытались устроить драку.
"Приехала полиция, забрала 2 детей, но не того парня, который был водителем. Ромы его "отбили" и куда-то увели. Ему было 14, максимум 16", – отметил Денис, который стал свидетелем аварии.
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Другое ДТП произошло на Позняках
Ранее в Киеве на проспекте Бажана легковушка протаранила ограждающий забор и перевернулась. По неподтвержденной информации, водитель пытался избежать столкновения с грузовиком.
Спасатели вытащили водителя и пассажира Volkswagen из искореженной машины. К счастью, они не получили серьезных трамв. Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП.