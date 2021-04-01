С 5 апреля в Киеве по требованию КГГА начинают действовать усиленные карантинные ограничения. Транспорт переходит на обслуживание пассажиров с спецпропусками, а предприятиям рекомендовали отправить работников на удаленную работу.

Согласно решению комиссии по техногенной безопасности, которое опубликовали на сайте КГГА, кроме изменений в работе транспорта в столице должны перейти на дистанционный режим работы все школы, училища и вузы всех форм собственности. Заведения внешкольного образования и детские сады закроются.

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Чтобы проехать в транспорте, недостаточно иметь при себе спецпропуск. Пассажиров будут перевозить по наличию также удостоверение личности и правильно надетой маски.

Кто может ездить общественным транспортом без спецпропусков.

Исключение, которые предусмотрели в КГГА, касается спасателей и сотрудников Национальной полиции. Их будут пускать в метро, ​​трамваи, автобусы и троллейбусы только при наличии масок и служебных удостоверений. Также транспортом могут ездить призывники – при условии наличия документов, повестки и маски.

Выдавать спецпропуска планируют уже 2 апреля.

Требования по обслуживанию пенсионеров

Кроме того, власти Киева внесли в решение об усилении карантинных мероприятий отдельные требования к учреждениям торговли.

Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета рекомендовать руководителям учреждений торговли по приоритетному обслуживанию с 10:00 до 12:00 пожилых людей,

– говорится в документе.

Усиленный карантин в Киеве действует с 20 марта. Из-за этого в столице действуют следующие ограничения:

Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Запрещены массовые мероприятия – развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и тому подобные.

Торгово-развлекательные центры не работают, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проводить религиозные мероприятия можно, если площадь помещения – менее 10 квадратных метров на 1 человека.

Под запрет попали проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов.

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Главное об адаптивном карантине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала