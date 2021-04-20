В Киеве маленький мальчик провалился в глубокий колодец: видео
Мальчик смог выбраться из колодца с помощью лестницы / Скриншот с видео
Инцидент произошел на Русановке в Киеве вечером 19 апреля. Спасателям ГСЧС пришлось помогать мальчику выбраться из технического колодца.
Источник:ГСЧС Киева
О падении мальчика спасатели узнали от прохожих, которые услышали крики мальчика о помощи. Звал взрослых также и друг пострадавшего, который стал свидетелем его падения.
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Как выяснилось, в колодец упал мальчик примерно 10 лет.
Пролетел 4 метра
- Инцидент произошел около 18:25 у дома на улице Вифлеемская, 12. Сам пострадавший выбраться на поверхность не мог, потому просил помочь ему вылезти.
- На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС.
- Чрезвычайники на всякий случай вызвали медиков скорой, а мальчику спустили специальную лестницу. Он смог подняться самостоятельно.
- Врачи осмотрели ребенка. Мальчик фактически не пострадал.
Оба они отделались испугом. На место инцидента спасатели вызвали родителей ребенка, который упал в колодец. Почему колодец был открытым, неизвестно.
Смотрите видео спасения маленького мальчика из глубокого колодца в Киеве:
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