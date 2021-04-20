Инцидент произошел на Русановке в Киеве вечером 19 апреля. Спасателям ГСЧС пришлось помогать мальчику выбраться из технического колодца.

О падении мальчика спасатели узнали от прохожих, которые услышали крики мальчика о помощи. Звал взрослых также и друг пострадавшего, который стал свидетелем его падения.

Смотрите также На Лесном массиве столицы на почтовом ящике нашли 2 артснаряда

Как выяснилось, в колодец упал мальчик примерно 10 лет.

Пролетел 4 метра

Инцидент произошел около 18:25 у дома на улице Вифлеемская, 12. Сам пострадавший выбраться на поверхность не мог, потому просил помочь ему вылезти.

На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС.

Чрезвычайники на всякий случай вызвали медиков скорой, а мальчику спустили специальную лестницу. Он смог подняться самостоятельно.

Врачи осмотрели ребенка. Мальчик фактически не пострадал.

Оба они отделались испугом. На место инцидента спасатели вызвали родителей ребенка, который упал в колодец. Почему колодец был открытым, неизвестно.

Смотрите видео спасения маленького мальчика из глубокого колодца в Киеве: