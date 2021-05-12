О том, что во дворце теперь можно воспользоваться аудиогидом сообщил министр культуры Александр Ткаченко. За такую инициативу он поблагодарил первую леди – Елену Зеленскую.

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Уверен, посетители оценят удобство такого решения,

– подчеркнул Ткаченко.

Министр также напомнил, что Мариинский дворец открыт для посещений всех желающих. "После 12 лет ремонтных работ это уникальное здание стоит увидеть собственными глазами. И не только проходя мимо, а заглянув внутрь: красота архитектурных решений вас поразит".

Кстати, каждый четверг во дворце для школьников проходят бесплатные экскурсии.

Историческая справка

Мариинский дворец в Киеве возведен в 1750-1755 годах по образцу дворца, который проектировал Вартоломей Растрелли для Алексея Разумовского, фаворита и фактического мужа российской императрицы Елизаветы Петровны. Во время посещения Киева в 1744 году Елизавета сама выбрала для него место.

Мариинский дворец / Фото wikimedia.org

Название "Мариинский" закрепилось за дворцом с 1950-х годов, от Мариинского парка напротив, до этого дворец назывался Царский.

Сейчас в Мариинском дворце проходят торжественные государственные события — награждение, прием, вручение верительных грамот послами иностранных государств и встречи официальных делегаций на самом высоком уровне.