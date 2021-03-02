В Киеве в Мариинском парке силами общины был восстановлен исторический фонарь. Они были установлены в 1950-х годах, но недавно фонари демонтировали, а на их место установили китайские. Это возмутило киевлян.

Люди привыкли к старым фонарям и считают, что они являются символами этого парка. Впрочем, "Киевгорсвет" уверяет, что они будут в аварийном состоянии, поэтому необходимо было срочно их заменить.

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После того как новые фонари пришлось тоже менять, представители общественных организаций самостоятельно взялись восстанавливать старые.

Один из них был зажжен в конце февраля. Об этом сообщил киевский урбанист Виталий Селик.

Все, открыли и зажгли отреставрированный фонарь в Мариинском парке. Впереди еще надо завершить проектную документацию и передать в КП "Киевгорсвет", чтобы там смогли квалифицированно и точно восстановить подобные утраченные фонари,

– написал Селик.

Скандал из-за замены фонарей в Мариинском парке

"Киевгорсвет" демонтировало в Мариинском парке старые фонарные столбы, установленные в 1950-х годах. Зато установили новые фонари, произведенные в Китае. После резонанса, КП опубликовало фото демонтированных опор, чтобы доказать, что они действительно были в аварийном состоянии и представляли опасность для людей.



Новые фонари в Мариинском парке / Фото "Вечернего Киева"

Согласно тендеру, "Киевгорсвет" заплатил 18 миллионов гривен за замену 187 фонарей в Мариинском парке – меньше 100 тысяч гривен за один фонарь. А через месяц эти новые фонари уже пришлось менять.