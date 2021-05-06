Инцидент, как утверждают очевидцы, произошел утром, когда движение в Киеве было очень замедлено из-за пробок. Один из маршрутчиков при этом решил ускориться достаточно присущим для своей профессии способом – проехать по тротуару.
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Однако помехой беспрепятственного проезда водителя стал пешеход.
Что известно о проезде маршрутчика по тротуару в Киеве
- Увидев микроавтобус, который несется по пешеходной зоне на достаточно серьезной скорости, житель Киева решил идти транспорту навстречу.
- Мужчина смело двигался вперед, из-за чего маршрутчик был вынужден вернуться на проезжую часть. При этом выехал на дорогу он довольно резко, чем вполне мог создать аварийную обстановку.
- Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Вероятно, водитель компании-перевозчика нарушил ПДД еще в холодный период года. Однако запись появилась в сети только сегодня.
Пользователи, которые увидели видео с крайне опасным вождением со стороны маршрутчика, высказали мнение о том, что водителя за подобное должны лишить лицензии и водительского удостоверения.
Смотрите видео проезда маршрутки пешеходной зоной в Киеве: