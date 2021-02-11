В Киеве возле метро "Левобережная" произошла драка между водителем маршрутки № 316 и пассажиром. Конфликт возник из-за того, что мужчина не заплатил за проезд.

Водитель вышел из автобуса, повалил противника на пол и сильно его избил, однако пассажир не сдался и пошел в атаку снова.

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Мужчины продолжили "спарринг", а другие пассажиры терпеливо ждали в салоне и наблюдали за боем – кое-кто снимал его на телефон.

В Киеве маршрутчик избил пассажира: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)